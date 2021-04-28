Сотрудники белгородского «Салюта» стали донорами крови

Главный тренер футбольного клуба «Салют» Валерий Есипов. Фото fcsalyut.ru.

Перед важнейшей игрой не только второго круга, но и всего первенства России во втором дивизионе с липецким «Металлургом» белгородский «Салют» присоединился к Всероссийскому дню донора в российском футболе.

Клуб не стал ограничиваться призывами других к участию в столь важном деле, а подал личный пример. Руководство, тренерский штаб и административный персонал футбольного клуба «Салют» стали донорами в «Центре крови Белгородской области».

Социальная акция по привлечению внимания к проблеме донорства проходит в РФС, РПЛ, ФНЛ и ПФЛ с 23 апреля по 1 мая.

Напомним, что уже завтра, 29 апреля, «Салют» сыграет на своем поле с липецким «Металлургом».

За 10 туров до финиша турнира в группе 3 «Салют» и «Металлург» делят первое – второе места. В активе обоих клубов по 42 очка.

Встреча начнется в 18:00 на стадионе «Салют».