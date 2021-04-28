Белгородские ювелиры создали нагрудный знак к юбилею Паралимпийского комитета России

Значок вручат 18-ти спортсменам на сцене новой «Белгород Арены». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородские ювелиры создали нагрудный знак к 25-летию Паралимпийского комитета России (ПКР), которое будет отмечаться в нашем областном центре.

«Вес нагрудного юбилейного нагрудного знака составляет 2,2 грамма золота, - рассказал на своей странице в VK глава нашего региона Вячеслав Гладков. - Значок мы вручим 18 спортсменам на сцене новой «Белгород Арены» 14 мая в рамках XV юбилейной торжественной церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь». Уверен, открытие «Белгород Арены», которую мы построили по поручению Президента РФ, станет началом новой истории белгородского спорта».

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, «14 мая столица Белгородской области будет принимать чемпионов и призеров Паралимпийских игр, детей с ограниченными возможностями здоровья, руководителей Паралимпийского комитета России и Всероссийских федераций по видам адаптивного спорта, специалистов, занимающихся развитием паралимпийского спорта».

В числе прочего, в программу мероприятий войдут Всероссийская спартакиада детей-инвалидов с поражением ОДА среди юношей и девушек, паралимпийские уроки, мастер-классы и встречи прославленных спортсменов с детьми-инвалидами - воспитанниками спортивно-адаптивных и коррекционных школ.

Ключевым торжественным событием мероприятий станет XV юбилейная торжественная церемония награждения премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь».

На ней будут чествовать выдающихся спортсменов–паралимпийцев, тренеров сборных команд России и организаторов спорта, которые внесли наибольший вклад в становление и развитие отечественного паралимпийского движения за 25–летний период деятельности ПКР.