Еще 131 житель Белгородской области вылечился от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36623 человека.
Фото: ИВАНОВА Диана
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.
Это жительница Белгорода 1953 года рождения, проходившая лечение в Городской больнице №2 Белгорода, а также житель Староосколького городского округа 1958 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.
За это же время 78 пациентов заболели, а выздоровел – 131.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36623 человека, выздоровели – 32635, умерли – 627.