Еще 131 житель Белгородской области вылечился от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36623 человека. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1953 года рождения, проходившая лечение в Городской больнице №2 Белгорода, а также житель Староосколького городского округа 1958 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 78 пациентов заболели, а выздоровел – 131.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36623 человека, выздоровели – 32635, умерли – 627.