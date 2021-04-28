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Здоровье28 апреля 2021 12:55

Еще 131 житель Белгородской области вылечился от COVID-19

Тем временем за минувшие сутки в регионе коронавирусом заболели 78 человек
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36623 человека.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36623 человека.

Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1953 года рождения, проходившая лечение в Городской больнице №2 Белгорода, а также житель Староосколького городского округа 1958 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 78 пациентов заболели, а выздоровел – 131.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36623 человека, выздоровели – 32635, умерли – 627.

Коронавирус Covid-19