Белгородца лишили прав на 11 лет из-за использования подложного номера

С ноября 2020 года система фотовидеофиксации отметила 24 факта управления «Джелли» с подложными номерами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники ГИБДД поймали автомобилиста с подложными государственными регистрационными знаками.

29-летний водитель автомобиля «Джелли» был зафиксирован на автодороге «Короча - Губкин - граница Курской области» при движении со стороны г. Короча в направлении г. Губкин. Экипаж ДПС остановил его на ул. Белгородская в Губкине.

Во время проверки документов выяснилось, что эта машина имеет другие номера, а те, которые прикреплены на автомобиле – значатся за автомобилем «ЗАЗ 968».

Во время досмотра «Джелли» в багажном отделении оказались сразу два экземпляра государственных регистрационных знаков этого автомобиля.

Оказывается, что с ноября 2020 года система фотовидеофиксации отметила 24 факта управления «Джелли» с подложными номерами.

Рассмотрев 23 административных материала по ч.4 ст. 12.2 КоАП РФ и один материал по ч.3 ст. 12.2 КоАП РФ, суд лишил белгородца прав управления транспортными средствами на 11 лет и 4 месяца.