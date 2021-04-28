Белгородец сразится с лучшими таксистами России

Победитель получит 150 тысяч рублей, серебряный призер соревнований – 100 тысяч, за бронзу дадут 50 тысяч. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Как сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Белгородской области, соревнования на звание лучшего таксиста страны пройдут в Сочи с 13 по 14 мая.

В турнире будут участвовать водители из 28 регионов, включая представителя Белгородской области Эдуарда Хруцкого.

Таксистам предстоит пройти тест на знание законодательства и основ обеспечения безопасных условий поездки. На автодроме участники покажут навыки скоростного маневрирования. Последним испытанием станет творческий конкурс - креативная презентация своего региона.

Победитель получит 150 тысяч рублей, серебряный призер соревнований – 100 тысяч, за бронзу дадут 50 тысяч.

Соревнования пройдут на Олимпийском стадионе «Фишт». Финал был намечен на май прошлого года, но из-за пандемии его перенесли.

Напомним, Эдуард Хруцкий два года подряд становился первым на региональном этапе конкурса. «В профессии таксиста главное – быть компетентным, спокойным, уверенным и уравновешенным. Также залог успешной смены – хороший сон», – поделился опытом наш земляк.