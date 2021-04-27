28 апреля в Белгородской области ожидается дождь с мокрым снегом

Ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 28 апреля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем преимущественно без осадков.

Ветер западный от шести до 11-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем – от плюс девяти до плюс 14-ти градусов.

В Белгороде ночью от одного градуса мороза до одного градуса тепла, днем – от десяти до 12-ти градусов выше ноля.

Осадки в виде дождя и мокрого снега могут осложнить дорожную ситуацию.

Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Убедитесь в исправности тормозной системы и проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.