Белгородцы могут принять участие в конкурсе «Песни военных лет»

Участниками могут стать как любители, так и профессионалы.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Как сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Белгородской области, второй ежегодный открытый дистанционный военный и патриотический музыкальный конкурс «Песни военных лет» посвящен 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Пройдет он накануне 9 мая.
Участниками могут стать как любители, так и профессионалы.
В конкурсе девять номинаций, среди которых, к примеру, «Вокал», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Музыкально-инструментальное искусство», «Авторская песня», «Оригинальный жанр».
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