Житель Белгородчины заплатил штраф в 358 тысяч после ареста BMW

Индивидуальный предприниматель не хотел оплачивать штраф в установленный срок. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Ространснадзор оштрафовал на 358 тысяч рублей (по сумме 38-ми штрафов) жителя Белгородской области за причинение вреда автомобильным дорогам.

Речь шла о ч. 1 ст. 12.21.3 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн).

Но индивидуальный предприниматель (ИП) не хотел оплачивать штраф в установленный срок, поэтому к процессу подключилось отделение судебных приставов по Ракитянскому и Краснояружскому районам УФССП России по Белгородской области.

Судебный пристав выяснил, что у должника есть семь автомобилей, и запретил совершать регистрационные действия в их отношении.

Но и эти меры ИП проигнорировал.

Тогда приставу пришлось наложить арест на автомобиль марки «BMW» 520D.

И уже после этого наш земляк погасил как основную задолженность, так и исполнительский сбор за просрочку в размере 37 тысяч рублей.