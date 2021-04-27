Еще два жителя Белгородской области умерли от COVID-19

За минувшие сутки коронавирусом в Белгородской области заболели 83 пациента, а выздоровели – 82. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1940 года рождения, проходившая лечение в Городской больнице №2 Белгорода, а также житель Староосколького городского округа 1959 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 83 пациента заболели, а выздоровели – 82.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36545 человек, выздоровели – 32504, умерли – 625.