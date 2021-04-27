Участнице ВОВ из Белгорода Раисе Мураховской исполнилось 100 лет

Во время Великой Отечественной войны Раиса Мураховская работала на заводе Кирова, выпускавшем танки и бронетехнику. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Участнице Великой Отечественной войны Раисе Мураховской из Белгорода исполнилось 100 лет.

Глава Белгорода Юрий Галдун пожелал Раисе Ефремовне крепкого здоровья, поблагодарил за ратный подвиг и зачитал персональное поздравление президента России Владимира Путина:

«Мы искренне гордимся Вашим поколением - поколением мужественных, сильных духом людей, настоящих героев и создателей. Вы никогда не боялись трудностей, верили в правое дело, в себя и своих товарищей. Честно служили Отечеству. Желаю Вам доброго здоровья и всего наилучшего».

Во время Великой Отечественной войны Раиса Мураховская работала на заводе Кирова, выпускавшем танки и бронетехнику. Участвовала в эвакуации детей блокадного Ленинграда через Ладожское озеро. Победу встретила в Подольске.

В послевоенное время трудилась в торговой сфере. В 1974 году Раиса Ефремовна переехала на постоянное место жительства в Белгород. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».