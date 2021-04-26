На Белгородчине заложили первый камень музейного центра, посвященного героям-чернобыльцам

Строительство музейного комплекса начнется уже в этом году и полностью завершится в 2022 году. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области героям-чернобыльцам посвятят исторический парк с музеем, который разместится на территории храма Спаса Нерукотворного.

«Сегодня исполняется 35 лет с трагического дня, когда произошла крупнейшая в истории человечества авария на Чернобыльской АЭС, - напомнил глава нашего региона Вячеслав Гладков. - В числе нескольких российских регионов, которых накрыло радиационное облако, была и Белгородская область. Мы будем всегда помнить об этой трагедии».

Радиационное воздействие получили более 80 населенных пунктов в нескольких муниципальных образованиях Белгородской области. Больше трех тысяч жителей области работали в зоне отчуждения.

За проявленные мужество и героизм большинство из них удостоены государственных наград. Сегодня в регионе проживает более 1400 ветеранов-чернобыльцев. В их числе – 31 житель Волоконовского района.

Решение об увековечивании памяти героев-чернобыльцев было принято Общественной палатой РФ совместно с Союзом «Чернобыль» России. Проект будет выполнять не только мемориальные задачи, но станет «точкой притяжения» регионального уровня для паломников и туристов.

Уже разработан проект многофункционального дома-музея с амфитеатром и смотровыми площадками. Второй этаж центра будет отдан под музейную экспозицию, рассказывающую об аварии на Чернобыльской АЭС и о подвиге героев-ликвидаторов. Выставка будет сочетать материальные артефакты с виртуальной экспозицией, в том числе в формате виртуальной реальности.

Здесь будет проведено комплексное благоустройство.

Музей разместится на территории храма Спаса Нерукотворного. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Строительство музейного комплекса начнется уже в этом году и полностью завершится в 2022 году.