В Белгородской области на майских праздниках будут работать пункты вакцинации от коронавируса

В регионе прививку от коронавируса сделали уже более 209 тысяч жителей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает оперштаб Белгородской области по коронавирусу, пункты вакцинации от COVID-19 будут работать на майских праздниках.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков отметил важность доступности прививочных пунктов для жителей в праздничные дни и поручил департаменту здравоохранения области составить график работы пунктов.

«Мы должны создать комфортные условия для людей, которые хотят провакцинироваться, - пояснил Вячеслав Владимирович. - Многим графики не позволяют сделать прививку в рабочие дни. Такие люди захотят ее поставить в майские праздники».

Пункты вакцинации будут открыты со 2 мая. Сейчас формируются списки дежурств сотрудников.

В регионе прививку от коронавируса сделали уже более 209 тысяч жителей. Для этого развернуты 74 прививочных площадки, работает 71 мобильная бригада, прививочные кабинеты открыты в торговых центрах крупных городов.