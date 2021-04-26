Белгородская театральная студия «Синяя птица» провела открытую репетицию

фото: Александр Лобынцев.

В Белгороде прошла открытая репетиция театральной студии для детей с аутизмом «Синяя птица». Юные артисты показали, как готовятся к премьере спектакля «Айболит, Бармалей и рок-н-ролл», которая запланирована на конец мая. Правда, пока еще не ясно, на какой площадке она пройдет.

Художественный руководитель студии Татьяна Климачкова отметила, что главная цель театральной студии – обучить воспитанников взаимодействию. Ведь в постановке задействована инклюзивная группа из 12 человек – здесь и обычные дети, и дети с особенностями развития. А у ребят с ментальными нарушениями, как правило, возникают и проблемы с коммуникацией. К слову, занятия в театральной студии помогают юным артистам адаптироваться в обществе и примерить на себя социальные роли.

Кроме театральной студии в «Синей птице» ребята осваивают и другие творческие направления – музыку, танцы, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Также воспитанники регулярно участвуют в городских инклюзивных мероприятиях, где взаимодействуют с другими детьми. Ведется и активная работа с родителями подопечных. Проект реализуется при поддержке Фондом президентских грантов.