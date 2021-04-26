Белгородские росгвардейцы приняли участие в памятном мероприятии, посвященном 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС

Председатели местных общественных организаций инвалидов «Союз Чернобыль» Александр Горошко и Геннадий Авилов рассказали о масштабах трагедии. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Представители Росгвардии приняли участие в памятном мероприятии Белгородского государственного музея народной культуры, посвященном 35-летней годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Председатели местных общественных организаций инвалидов «Союз Чернобыль» Александр Горошко и Геннадий Авилов рассказали о масштабах трагедии, людях, находившихся в этой зоне, о мужестве и героизме ликвидаторов аварии, которые первыми пошли в огонь и ценой своей жизни оплатили шанс на жизнь миллионам людей.

В рамках памятной даты гостям представили фотовыставку «Черная быль… 35 лет назад». В экспозицию вошли фотоработы советского фотожурналиста Игоря Костина и канадско-американского исследователя Давида Шиндлера.

«Через воспоминания непосредственных свидетелей и участников ликвидации аварии в Чернобыле, через фотоснимки, представленные в фотовыставке, мы смогли лично увидеть масштабы произошедшей трагедии, - поделилась впечатлениями военнослужащая Управления Росгвардии по Белгородской области лейтенант Ксения Шевченко. - Мы восхищаемся мужеством и героизмом людей, которые занимались ликвидацией последствий аварии».