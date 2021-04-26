Еще 80 жителей Белгородской области заболели COVID-19

За минувшие сутки на Белгородчине скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1957 года рождения и житель Губкинского городского округа 1962 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 80 пациентов заболели, а выздоровели – 11.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36462 человека, выздоровели – 32422, умерли – 623.