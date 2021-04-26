Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 апреля 2021 11:39

Белгородец ножом ранил мать

Его могут посадить в тюрьму на два года
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий
Подозреваемый пошел на кухню, взял нож и, вернувшись в комнату, нанес им один удар матери в область правого предплечья.

Подозреваемый пошел на кухню, взял нож и, вернувшись в комнату, нанес им один удар матери в область правого предплечья.

Фото: Виктор Гусейнов

50-летняя жительница Белгорода обратилась за медицинской помощью после завершившегося поножовщиной конфликта с 31-летним сыном.

По предварительным данным, между матерью и сыном произошел конфликт на бытовой почве. В ходе выяснения отношений подозреваемый пошел на кухню, взял нож и, вернувшись в комнату, нанес им один удар матери в область правого предплечья.

Скорую помощь вызвала сестра злоумышленника. Согласно заключению врачей, здоровью 50-летней женщины причинен легкий вред.

Отдел дознания УМВД России по г. Белгороду возбудил уголовное дело в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Теперь сыну грозит тюремный срок до двух лет.

ЧП