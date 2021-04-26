«Чернобыль - 35 лет черной были»: в Белгороде почтили память крупнейшей радиационной катастрофы

Школьникам и студентам объяснили и показали, как правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты органов зрения и дыхания и первичными средствами пожаротушения. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

В областном центре сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области и представители регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества провели акцию под названием «Чернобыль - 35 лет черной были» для учащихся школ и колледжей.

Мероприятие состоялось на площадке перед кинотеатром «Радуга».

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭ, ветеран МЧС России Николай Кучеренко рассказал о героической работе пожарных и других участников ликвидации последствий катастрофы.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области провели мастер-класс: школьникам и студентам объяснили и показали, как правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты органов зрения и дыхания и первичными средствами пожаротушения.

Особый интерес у присутствующих вызвал беспилотный летательный аппарат, который в своей работе используют сотрудники МЧС. Это один из незаменимых помощников пожарных и спасателей во время проведения разведки и мониторинга ситуации на крупных пожарах, весеннем паводке, в сложной дорожной обстановке.

В здании кинотеатра можно было увидеть творческие работы учащихся со всех районов области, посвященные теме борьбы с огненной стихией.

А завершилась акция кинопоказом художественного фильма «Чернобыль», рассказывающего о ликвидаторах последствий крупнейшей радиационной катастрофы.