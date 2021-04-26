На Белгородчине задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе жилого дома

Сидевший на заднем сидении иномарки 39-летний пассажир произвел в воздух 13 выстрелов из травматического пистолета. Фото: Василий Вахрин

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области, «в Старом Осколе полицейские задержали местного жителя, устроившего во дворе жилого дома стрельбу из травматического пистолета».

Сотрудники УМВД России по г. Старому Осколу обнаружили в интернете информацию о стрельбе во дворе жилого дома в микрорайоне Восточный. На месте происшествия правоохранители нашли 13 гильз калибра 9 мм от травматического пистолета.

В ходе проверки сотрудники отдела полиции № 1 установили личность стрелявшего и задержали его. Им оказался 39-летний местный житель, у которого был изъят травматический пистолет «Гроза-02». Разрешение на оружие у старооскольца имеется.

По предварительным данным, 24 апреля около 00 часов 10 минут в автомобиле «Шкода Кодиак» возле третьего подъезда дома № 6 микрорайона Восточный находилась компания мужчин. Сидевший на заднем сидении иномарки 39-летний пассажир произвел в воздух 13 выстрелов из травматического пистолета.

Теперь в соответствии с ч.2 ст. 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах) мужчине грозит штраф от сорока до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

Кстати, это не первый подобный инцидент в нашем регионе в этом месяце. Ранее в микрорайоне Улитка поселка Дубовое 44-летний житель стрелял в воздух из ружья.