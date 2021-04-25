Еще два жителя Белгородской области умерли от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36382 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1949 года рождения и житель Яковлевского городского округа 1957 года рождения, проходившие лечение в городской больнице №2 Белгорода.

За это же время 79 пациентов заболели, а выздоровел – 21.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36382 человека, выздоровели – 32411, умер – 621.