В Белгородскую область возвращаются морозы

Ветер ночью западный, днем юго-западный от восьми до 13-ти метров в секунду, днем местами порывы от 15-ти до 18-ти метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

В воскресенье, 25 апреля, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки в виде дождя.

Ветер ночью западный, днем юго-западный от восьми до 13-ти метров в секунду, днем местами порывы от 15-ти до 18-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем – от семи до 12 градусов выше ноля.

В Белгороде температура воздуха ночью от минус одного до плюс одного градуса, днем – от восьми до десяти градусов выше ноля.

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по телефону «112». «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области 8(4722) 39-99-99.