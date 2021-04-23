Мошенники похитили у жительницы Белгородчины полмиллиона рублей

Услышав в трубке монотонный мужской голос, жительница Белгородского района продиктовала поступившие в смс-сообщениях коды безопасности. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

49-летняя жительница Белгородского района сообщила в местное ОМВД России, что неизвестные похитили с ее счета полмиллиона рублей.

Злоумышленники позвонили женщине под видом сотрудников банка и сообщили, что на ее имя якобы пытаются оформить кредит.

Потерпевшая заподозрила, что может разговаривать с мошенниками, но преступники смогли убедить ее в обратном. Они заверили, что не будут спрашивать никакие данные и секретные коды, а переведут разговор на робота.

Услышав в трубке монотонный мужской голос, жительница Белгородского района продиктовала поступившие в смс-сообщениях коды безопасности.

В результате с ее кредитной карты похитили более 59 тысяч рублей. Кроме того, на женщину был оформлен кредит в сумме 456 тысяч рублей. После поступления денег на дебетовую карту они также были переведены на счет злоумышленников.

Пока мошенников не вычислили, но уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная в крупном размере с банковского счета).

Правоохранители в очередной раз призывают белгородцев не выполнять никакие финансовые операции по требованию незнакомцев, кем бы они ни представились, не сообщать им персональные данные, данные банковских кар и пароли.

Для того чтобы убедиться в сохранности своих сбережений, обратитесь в банк лично или по номеру, указанному на обратной стороне банковской карты. Правоохранители также обращают внимание граждан на то, что злоумышленники могут использовать подмену номера, имитируя звонки из различных учреждений.