Еще два жителя Белгородской области умерли от COVID-19

За минувшие сутки в Белгородской области 83 пациента заболели, выздоровели – 53. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1939 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, а также житель Алексеевского городского округа 1961 года рождения, проходивший лечение в Алексеевской ЦРБ.

За это же время 83 пациента заболели, а выздоровели – 53.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36222 человека, выздоровели – 32299, умерли – 616.