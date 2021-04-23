Свыше 100 жительниц Белгородской области наградят почетным знаком «Материнская слава»

Спикер Думы Ольга Павлова поддержала инициативу Тараса Хтея. Фото пресс-службы Белгородской областной Думы.

Как сообщает пресс-служба Белгородской областной Думы, «награду I степени получат девять женщин, которые воспитывают пятерых и более детей. 18 многодетных мам наградят Почетным знаком II степени. 75 жительниц области отметят «Материнской славой» III степени».

Всего за достойное воспитание трех и более детей в регионе награду получат 102 белгородки. Среди них – домохозяйки, юристы, учителя, воспитатели, тренеры, а также женщины, которые успешно ведут собственное дело.

Вместе с Почетным знаком «Материнская слава» женщины получат единовременную денежную выплату: от 86 до 172 тысяч рублей (в зависимости от степени). С момента учреждения награды ее получила 3481 многодетная мама.

«Мы награждаем только тех матерей, которые родили трех и более детей на территории Белгородской области, - пояснил депутат Тарас Хтей. - Но есть случаи, когда первые дети рождаются в других территориях, а потом семья переезжает в наш регион и становится многодетной. Но мать не получает награду. Это несправедливо. Если коллеги поддержат, выйду с инициативой, чтобы этот вопрос рассмотреть».

«Изменения следует вынести уже на майскую сессию и учесть инициативу Тараса Юрьевич Хтея», – отметила спикер Думы Ольга Павлова.