Сегодня в Белгороде обработают от клещей два сквера

Работы проводятся с 7:00 до 12:00. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Накануне обработка от клещей велась в парках Южный и Памяти, Архиерейской роще и Армячем логу. Всего обработали 75 гектаров.

В Белгородской области уже зафиксированы первые случаи укусов клещей. В Центр гигиены и эпидемиологии обратились десять человек. Один из вредителей был переносчиком бактерий.

«Клещ ищет удобное для него место, - поясняет главврач белгородской дезинфекционной станции Олег Кекух. - Чаще всего это подмышечная впадина, шея, голова. Поэтому лучше гулять в закрытой одежде. После укуса образуется эритема, а вокруг нее ореол колец, как после упавшего в воду камешка. Если что то подобное видите, срочно обращайтесь к врачу».

Сегодня специалисты обработают скверы по ул. Есенина возле памятника Сергею Есенину и скульптурной композиции «Книга». На следующей неделе - Центральный парк культуры и отдыха имени В.И. Ленина, парк Победы и «Котофей».

Работы проводятся с 7:00 до 12:00. Не рекомендуется посещать указанные места отдыха во время обработки и в течение трех часов после нее.

Как уже сообщала «КП», работы по обработке от клещей будут проходить на территории всей области и затронут 602 гектара пространств.