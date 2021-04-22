Белгородские девочки заняли третье место в финале всероссийского турнира по мини-футболу

В матче за третье место наши девочки обыграли прошлогоднего победителя – команду Ставропольского края (1:0). Фото со страницы Федерации футбола Белгородской области в VK.

Наши девочки 2003 – 2004 годов рождения из центра образования N1 г. Белгорода стали бронзовыми призерами всероссийского финала проекта «Мини-футбол в школу».

Как рассказал «КП» тренер Александр Сорокин, «в турнире, проходившем на базе отдыха «Изумрудный» (Городецкий район, Нижегородская область), участвовали 12 победителей своих округов, которые были разбиты на четыре группы».

В 1/4 финала белгородки обыграли сверстниц из Бурятии (3:1).

В полуфинале нам противостояли будущие победительницы турнира из Нижнего Новгорода. Основное время закончилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти удача сопутствовала нашим соперницам – 4:2.

В матче за третье место наши девочки обыграли прошлогоднего победителя – команду Ставропольского края (1:0).

По итогам турнира лучшим игроком была признана наша Анна Манжосова.