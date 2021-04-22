В 2021-м году в Белгородской области откроют четыре школы

Суммарно добавится почти 1500 мест для школьников. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области, «в этом году в регионе откроют четыре школы. Две из них - в Белгородском районе в микрорайоне Таврово-10 и в поселке Комсомольский».

Кроме того, первых учеников примут образовательные учреждения в Старом Осколе и в селе Дальняя Игуменка.

Суммарно добавится почти 1500 мест для школьников. Объекты построены в рамках нацпроектов «Образование» и «Жилье и городская среда».

В текущем году планируется завершение строительства трех школ в Белгородском районе: на 225 мест в селе Крутой Лог и образовательные учреждения на 100 мест в микрорайонах Стрелецкое-59 и Майский-8.

Среди объектов, планируемых к вводу в 2022 году, – начальная школа на 100 мест в микрорайоне Разумное-71 и школа на 1100 мест в Таврово-4.

Напомним, что накануне в рамках послания Федеральному Собранию президент страны Владимир Путин обозначил, что в России в этом году построят 1300 новых школ.