Белгородские школьники смогут получать губернаторскую стипендию

Стипендия будет вручаться в пяти номинациях: образование, творчество, спорт, дополнительное образование и волонтерство. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня во время выступления перед депутатами Белгородской Областной думы глава региона Вячеслав Гладков объявил об учреждении губернаторской стипендии для талантливых школьников.

На стипендию в размере пяти тысяч рублей ежемесячно смогут претендовать 200 юных талантливых белгородцев.

Награда будет вручаться в пяти номинациях: образование, творчество, спорт, дополнительное образование и волонтерство.

«В Белгородской области очень много талантливых детей, и именно их мы будем поощрять специальной губернаторской стипендией. Считаю этот шаг правильным. Нам нужно поддерживать наших юных звезд», - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области.