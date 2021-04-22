На Белгородчине у браконьеров отобрали бензопилу и топор

Браконьеры не стали строить преград и добровольно отдали конфискованное имущество. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Как сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Белгородской области, Новооскольский районный суд признал двух граждан виновными в совершении преступления в соответствии с ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная вырубка лесных насаждений).

В качестве наказания суд постановил конфисковать топор, бензопилу «Хопер 4518» и канистру с моторным маслом «Total».

Судебный пристав связался с правонарушителями и предупредил о возможных мерах принудительного воздействия, которые им грозили в случае неисполнения решения суда.

Впрочем, браконьеры не стали строить преград и добровольно отдали конфискованное имущество.