У белгородских спецподразделений Росгвардии начались занятия в полевых условиях

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Спецподразделения белгородской Росгвардии в течение недели на учебном полигоне будут оттачивать свое профессиональное мастерство. Сотрудники СОБР и ОМОН в максимально приближенных к реальным условиях отработают индивидуальные навыки и слаженность работы в составе групп при проведении спецопераций.

Каждый полевой выход для бойцов подобен экзамену, где проверяется уровень подготовки офицеров отряда. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, в полевых условиях сотрудники отработают огневую, физическую, инженерную, медицинскую и топографическую подготовку. В заключительной части пройдут ситуационные стрельбы и тактико-специальные занятия по участию в спецоперации по уничтожению незаконных вооруженных формирований.

- Одной из главных задач подобных занятий является повышение слаженности действий сотрудников отрядов. Для выполнения опасных заданий нужна серьезная подготовка, поэтому все учебные задачи выполняются в условиях, максимально приближенных к боевым, - отметил начальник Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Дмитрий Мещерин.