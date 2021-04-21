Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 апреля 2021 17:03

В Белгородской области с начала года более 15 тысяч человек предпочли получить госуслуги по линии миграции в электронном виде

Уровень удовлетворенности качеством их предоставления составил свыше 98 процентов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Белгородской области напомнили жителям региона об удобствах получения госуслуг в электронном виде. Это и экономия времени, и отсутствие «живых очередей» и тридцатипроцентная скидка на оплату госпошлины.

Подразделение оказывает такие госуслуги как выдача российских и загранпаспортов, регистрация граждан, выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранцев и ряд других. По данным Управления по вопросам миграции, сейчас доля тех, кто обращается в полицию за госуслугами, составляет 82,41%. По линии миграции было подано 18 947 заявлений. Из них - 15 614 в электронном виде. Уровень удовлетворенности по данным информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг составил 98,44%.