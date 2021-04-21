В Белгородской области с начала года более 15 тысяч человек предпочли получить госуслуги по линии миграции в электронном виде

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Белгородской области напомнили жителям региона об удобствах получения госуслуг в электронном виде. Это и экономия времени, и отсутствие «живых очередей» и тридцатипроцентная скидка на оплату госпошлины.

Подразделение оказывает такие госуслуги как выдача российских и загранпаспортов, регистрация граждан, выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранцев и ряд других. По данным Управления по вопросам миграции, сейчас доля тех, кто обращается в полицию за госуслугами, составляет 82,41%. По линии миграции было подано 18 947 заявлений. Из них - 15 614 в электронном виде. Уровень удовлетворенности по данным информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг составил 98,44%.