В первом квартале белгородские энергетики подключили к сетям 12 социальных учреждений

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

С начала года «Россети Центр Белгородэнерго» выполнил технологическое присоединение к сетям 12 социальных учреждений. Для подключения новостроек к электроснабжению филиал построил свыше двух километров ЛЭП и выделил порядка 1 МВт мощности.

Электроэнергией обеспечены два детских сада, введенные в строй в рамках нацпроекта «Демография», - в микрорайоне Дубрава Старооскольского городского округа и по ул. Горького в Валуйках. Энергетики проложили 0,7 км кабельных линий 0,4 кВ и выделили учреждениям 282 кВт мощности.

В Белгороде обеспечено электроснабжение амбулатории на улице Архиерейская, в Старом Осколе – нового корпуса окружной больницы Святителя Луки Крымского.

В поселке Уразово энергетики запитали новый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью две тысячи квадратных метров и вместимостью до 100 человек, предназначенный для занятий волейболом, мини-футболом, боксом, тяжёлой атлетикой и гимнастикой. Потребляемая мощность спортивного центра составит 66 кВт.

Помимо этого, в первом квартале обеспечено электроснабжение Дома спорта в селе Новенькое Ивнянского района, здания Вязовской школы в Прохоровском районе, Центра молодежных инициатив и Центра детского и юношеского туризма в Белгороде, а также спортивной площадки и аттракционов в Чернянском районе и зоны активного отдыха в Красной Яруге.