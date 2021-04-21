Белгородские семьи с детьми-школьниками получат по 10 тысяч рублей

В школах Белгородской области, по предварительным подсчетам, в учебном году-2021/22 ожидают около 174 тысяч мальчишек и девчонок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня о новой мере поддержки российским семьям сообщил президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному Собранию.

Чтобы помочь родителям подготовить ребенка к школе, деньги перечислят в августе.

На выплаты смогут претендовать как родители школьников, так и семьи, в которых растут будущие первоклассники.

В школах Белгородской области, по предварительным подсчетам, в учебном году-2021/22 ожидают около 174 тысяч мальчишек и девчонок.