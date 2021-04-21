Жительница Белгорода похитила 1,5 миллиона рублей у компании по производству полуфабрикатов

Суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осенью 2019 года представитель компании по производству замороженных полуфабрикатов сообщил в УМВД России по г. Белгороду, что кто-то похитил сумму в размере полутора миллионов рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась 36-летняя местная жительница – сотрудник компании.

Во время расследования уголовного дела выяснилось, что злоумышленница, исполнявшая обязанности начальника отдела сетевых продаж, разработала преступную схему.

Она ввела в заблуждение свое начальство и руководство компании-партнера, и под видом участия в торговой акции заключила с другой организацией договор об оказании услуг.

На счета компании-партнера были перечислены деньги в сумме полтора миллиона рублей.

Затем женщина сообщила о расторжении договора, потребовав вернуть денежные средства, и вместо счета компании предоставила свой.

В итоге с учетом неустойки ей удалось завладеть суммой в размере 1,26 миллиона рублей, которые она потратила.

Суд признал женщину виновной и в соответствии с ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы.