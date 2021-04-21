Белгородские спортсмены выиграли международный турнир в Белоруссии

Сборная Белгородской области завоевала семь наград, включая четыре золотых. Фото из архива Сергея Алиева.

Как рассказал «КП» президент региональной Федерации бодибилдинга Сергей Алиев, «в белорусском Шклове прошел международный турнир по бодибилдингу и фитнесу «IRON LION CUP».

В соревнованиях участвовали спортсмены из Белоруссии, Казахстана и России.

Сборная Белгородской области завоевала семь наград, включая четыре золотых.

В командном зачете сборная нашего региона заняла первое место.

Также в активе белгородской команды звание абсолютной чемпионки в «модельном фитнесе».

Напомним, что это не первый успех наших бодибилдеров за последнее время. В марте в Курске белгородцы завоевали порядка 35-ти наград, а уже в этом месяце стали призерами соревнований в Гродно и Москве.