В Белгородской области выбрали лучших учителей 2021 года

Анастасия Гречухина. Фото центра по связям с общественностью и СМИ ОГАОУ ДПО «БелИРО».

В Белгородском институте развития образования состоялось завершающее испытание для участников регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021».

В рамках «Круглого стола образовательных политиков» шесть лучших педагогов области смогли высказаться на тему «Навигатор современного педагога: традиции и векторы развития».

По итогам испытания победителем в номинации «Лучший учитель» стала учитель истории и обществознания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» города Губкина Анастасия Гречухина.

Тимур Хабибулин. Фото центра по связям с общественностью и СМИ ОГАОУ ДПО «БелИРО».

А победу в номинации «Педагогический дебют» одержал учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Губкина Тимур Хабибулин.