Сбер вновь поможет в организации «Бессмертного полка Онлайн»

В 2021 году Сбер, как и в предыдущем, выступил высокотехнологическим партнёром акции, организованной Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России» и проводимой в онлайн-формате, усовершенствовав технологическую платформу за счёт усиления клиентского опыта и безопасности.

В 2020 году акция «Бессмертный полк онлайн» была оперативно инициирована из-за отмены массовых мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией. Сбером было разработано и в кратчайшие сроки создано технологическое решение, позволившее офлайн-мероприятие перевести в онлайн и, несмотря ни на что, объединить людей и почтить память героев в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году Сбер снова взял на себя всю технологическую составляющую по подготовке проведения онлайн-шествия.

Усилена безопасность

В прошлом году разработчиками создано безопасное платформенное решение, базирующееся на уже существующей платформе Сбера «Банк памяти», которое позволяет провести народное шествие в онлайн-формат и организовать его трансляцию.

Существенным нововведением этого года стало усиление защиты за счёт автоматизированной модерации и распознавания лиц, а также усиленной четырёхъярусной архитектуры для большей надёжности.

Благодаря надёжности новой системы специально созданная Сбером нейросеть будет автоматически распознавать лица и не позволит допустить злоупотребления. После проверки нейросетью следует второй этап проверки вручную — «Волонтёрами Победы».

Трансляции пройдут по регионам

Второе важное нововведение этого года, реализованное разработчиками Сбера, касается нового функционала и клиентского опыта. В связи с большим числом участников в прошлом году онлайн-трансляция продлилась 20 дней. В этом году изменился технологический подход и потоки распределены по регионам: теперь все трансляции пройдут в один день — 9 мая.

Новый интерфейс — новые возможности

Также для удобства пользователей был добавлен поиск по ФИО героя — кликнув на профиль героя, можно будет перейти к нужной трансляции. При этом интерфейс позволяет посмотреть число участников в каждой колонне и протяжённость шествия.

Для авторизации на сайте можно использовать СберID, а также номер телефона: СберМобайл – мобильный оператор Сбера – обеспечивает рассылку сообщений по всей России с кодом подтверждения, который необходимо будет внести на сайте «Бессмертного полка» при авторизации.

Кроме того, теперь можно загрузить несколько заявок от одного профиля — чтобы герои из одной семьи могли пройти в одном строю, плечом к плечу. Одна из важных функций — возможность реставрировать и колоризировать фото героя в «Банке Памяти».

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций ПАО Сбербанк:

“ Для Сбера важно выступать постоянным партнёром такого значимого народного проекта как "Бессмертный полк России". Акция помогает многим из нас бережно к хранить воспоминания о подвигах героев Великой Отечественной войны.

В прошлом году Сбер выступил технологическим партнёром онлайн-шествия, для нас это была большая ответственность. Мы рады, что с помощью современных технологий каждый житель России и русскоязычные люди за пределами страны смогли принять участие в любимой народной акции в онлайн-формате.

В этом году мы реализовали много новых функций для наших пользователей — возможность легче добавлять и искать своих героев, пройти в шествии "Бессмертного полка онлайн" теперь можно всей семьёй. А ещё появилась возможность поделиться моментом прохождения своего героя в соцсетях или мессенджерах.

Мы уверены, что проект в этом году привлечёт ещё больше внимания и поможет отметить праздник с близкими, вспоминая и отдавая дань памяти всем героям Великой Отечественной войны.”

Принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн» могут все пользователи, зарегистрировавшие профили своих героев в «Банке памяти» Сбербанка, на сайте «Бессмертного полка России» или в социальных сетях — «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Участники, которые заполняли анкеты в прошлом году, могут повторить в личном кабинете заявку об участии, после чего они получат уведомления от организаторов с уточнением, хотят ли подать заявку повторно.

Трансляция мероприятия состоится на сайте «Бессмертного полка России», на федеральных каналах, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на портале Mail.ru, а также в онлайн-кинотеатре Okko.

Онлайн-кинотеатр Okko покажет прямую трансляцию онлайн-шествия “Бессмертный полк” 9 мая, эфир начнётся в 15.00 по местному времени. Зрители смогут принять участие в проекте, предварительно зарегистрировав свою заявку на сайте движения.