Белгородцы смогут летать в Минеральные Воды по минимальной цене

Перевозчик на сегодняшний день не определен, и конкурсные процедуры продолжаются. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

1 июня откроется предварительная продажа билетов на рейс Белгород - Минеральные Воды. При этом цены на билеты будут существенно ниже, чем на коммерческих рейсах.

«Цель - создать комфортные условия жителям нашего региона, - поясняет глава Белгородской области Вячеслав Гладков. – Безусловно, в первую очередь речь идет о южных направлениях, востребованность которых и так очевидна».

«Первый результат надеемся увидеть уже 1 июня, когда запустим авиарейс Белгород - Минеральные Воды. Прошлый год был сложным для всех, и сейчас мы наблюдаем запрос на развитие внутреннего туризма, здесь я вижу потенциал у Белгородской области».

В областном правительстве сообщили, что министерство транспорта РФ сформировало документ, в котором определены направления, которые будут субсидироваться из федерального бюджета. В число прочих авиамаршрутов вошел и рейс Белгород - Минеральные Воды.

Поэтому часть денежных средств на запуск авиаперелетов будет компенсировано за счет федерального бюджета, а остальная часть будет направлена из бюджетов Белгородской области и Ставропольского края.

Отметим, что перевозчик на сегодняшний день не определен, и конкурсные процедуры продолжаются.