В Белгородской области проводница из Брянска перевела аферистам свыше 1,2 миллиона рублей

Лже-сотрудники финансового учреждения заверили женщину, что пресекли подозрительную операцию, а ее сбережения поместили в ячейку временного хранения. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

49-летняя жительница Брянска - проводник пассажирского поезда сообщила в дежурную часть УМВД России по г. Белгороду, что, находясь в командировке на территории нашего региона, стала жертвой дистанционного мошенничества.

По словам потерпевшей, злоумышленники позвонили ей под видом сотрудников службы безопасности банка и сообщили, что некий гражданин пытается снять деньги с ее счета.

Лже-сотрудники финансового учреждения заверили женщину, что пресекли подозрительную операцию, а ее сбережения поместили в ячейку временного хранения.

Они посоветовали потерпевшей скачать определенное мобильное приложение, после установки которого ей пришло СМС-сообщение с кодом, который она продиктовала злоумышленникам. В результате со счета женщины списалось 55 тысяч рублей.

На следующий день с ней опять связались мошенники и сообщили, что для снятия денежных средств с временной ячейки необходимо взять кредит в ближайшем отделении банка и сразу же его погасить.

Следуя указаниям злоумышленников, потерпевшая оформила кредит на сумму 1 170 000 рублей и через терминал, находясь в Санкт-Петербурге, перевела деньги аферистам. Всего женщина осуществила 78 операций.

Приехав в Белгород, она обратилась в банк, где, по словам злоумышленников, потерпевшая должна была забрать свои деньги, и узнала, что стала жертвой обмана.

Следственное управление УМВД России по г. Белгороду завело уголовное дело в соответствии с ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Полицейские призывают жителей региона не выполнять финансовые операции по указаниям незнакомцев, кем бы они ни представлялись. Для проверки информации по счету обратитесь в банк лично или по телефону, указанному на обратной стороне банковской карты.