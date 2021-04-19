20 апреля в Белгородской области ожидается дождь с градом и сильный ветер

Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 20 апреля на территории региона ожидается облачная погода.

Ночью и днем небольшие дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, град. Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный от семи до 12-ти метров в секунду, днем при грозах местами порывы до 16-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью о трех до восьми градусов тепла, днем – от девяти до 14-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от плюс четырех до плюс шести градусов, днем – от десяти до 12-ти градусов выше ноля.

В период непогоды Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона быть предельно внимательными и не пренебрегать правилами безопасного поведения.

При сильном ветре следует ограничить выход из зданий, важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Во время грозы запрещено укрываться возле одиноких деревьев, останавливаться на опушке леса и возле водоемов, находиться возле костра, разговаривать по телефону, хранить металлические предметы в палатке и использовать электроприборы в доме.

При граде по возможности не выходите из дома. Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).

Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести вам дополнительные повреждения.

Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно шесть минут, и очень редко он продолжается дольше 15-ти минут.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по телефону «112». Телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 8(4722) 39-99-99.