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Происшествия19 апреля 2021 15:06

Белгородские автоинспекторы поймали 47 нетрезвых водителей

Четверым из них грозит уголовная ответственность
Алексей СЕРГУНИН
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Зафиксировано 26 правонарушений из-за выезда на полосу встречного движения.

Зафиксировано 26 правонарушений из-за выезда на полосу встречного движения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции выявили 1349 нарушений ПДД.

В результате от управления отстранили 47 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования водителей, а также четырех ранее лишенных права управления.

В отношении четырех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление в состоянии опьянения.

Составлен 231 материал в отношении пешеходов за переход дороги в неустановленном месте.

Зафиксировано 26 правонарушений из-за выезда на полосу встречного движения.

ЧП