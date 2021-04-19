Белгородская область построит детский оздоровительный лагерь в Крыму

За одну смену лагерь будет принимать 400 детей с Белгородчины. Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков во время сегодняшнего совещания сообщил, что начаты переговоры с властями Крыма о создании на территории полуострова государственного детского оздоровительного лагеря, готового принимать до 400 детей за одну смену.

«Нам необходим государственный лагерь за пределами региона, где наши белгородские дети смогут набираться отдыхать и оздоравливаться», - пояснил Вячеслав Владимирович.

Отметим, что в Белгородской области стартовала подготовка к летней оздоровительной кампании, которая должна начаться 1 июня. В регионе откроется 713 детских оздоровительных лагерей различного типа.

Планируется, что отдохнуть смогут более 120 тысяч детей школьного возраста, из которых 35 тысяч - ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.