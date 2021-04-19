Еще два жителя Белгородской области умерли от COVID-19

За минувшие сутки в Белгородской области 82 пациента заболели коронавирусом, выздоровели – 32. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1936 года рождения и житель Красногвардейского района 1973 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 82 пациента заболели, а выздоровели – 32.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 35886 человек, выздоровел – 31961, умерли – 607.