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Здоровье19 апреля 2021 13:04

Еще два жителя Белгородской области умерли от COVID-19

Тем временем за минувшие сутки в регионе от коронавируса вылечились 32 человека
Алексей СЕРГУНИН
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За минувшие сутки в Белгородской области 82 пациента заболели коронавирусом, выздоровели – 32.

За минувшие сутки в Белгородской области 82 пациента заболели коронавирусом, выздоровели – 32.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1936 года рождения и житель Красногвардейского района 1973 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 82 пациента заболели, а выздоровели – 32.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 35886 человек, выздоровел – 31961, умерли – 607.

Коронавирус Covid-19