Представительница Белгородчины вышла в финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Дарья Горбатюк (вторая слева). Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Калуге завершился региональный полуфинал второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства», в котором приняли участие 117 конкурсантов из 32 регионов России.

«Конкурсанты презентовали свои авторские проекты перед экспертами и наставниками, получая сразу обратную связь и предложения по усовершенствованию своей проектной идеи, - пояснил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков. - Кроме этого, они смогли сами стать на место жюри и оценивали проекты своих коллег по полуфиналу. Взаимная оценка легла в основу итогового рейтинга всех участников».

Путевку в финал от Белгородской области получила Дарья Горбатюк из города Строитель. Ее проект «Учись, вдохновляйся, создавай» – в числе лучших.

«Он нацелен на повышение компетентности учеников 8-10 классов, - рассказала Дарья. - Первое - это образовательная часть: рассказать, что есть туризм. Вторая часть включает посещение туристических мест нашего региона. Третья часть - стратегия, которая позволит им объединяться в команды и создавать некий турпродукт, полезный региону».