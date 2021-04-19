Жительница Белгородской области похитила в гостях телефон и банковскую карту

Причиненный ущерб составил более 15 тысяч рублей. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

63-летний мужчина сообщил в ОМВД России по Белгородскому району, что у него пропали мобильный телефон и банковская карта. Причиненный ущерб составил более 15 тысяч рублей.

Участковый выяснил, что к хищению причастна 36-летняя гостья потерпевшего.

По предварительным данным, женщина воспользовалась тем, что хозяин дома уснул после застолья, и похитила принадлежащий ему мобильник, в чехле которого находилась банковская карта. Затем злоумышленница расплатилась ею в магазине. В настоящее время полицейские изъяли телефон.

В результате полиция возбудила сразу два уголовных дела в соответствии с пунктами п. «в» ч. 2 и п. «г» ч. 3 ст. 158 (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, и кража с банковского счета). Теперь женщине грозит тюремный срок до шести лет.