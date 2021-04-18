Белгородский «Салют» одержал первую домашнюю победу в 2021-м году

После сегодняшнего игрового дня «Салют» возглавил турнирную таблицу. Фото fcsalyut.ru.

Сегодня в рамках 19-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» переиграл на своем поле «Сахалин» (2:1).

Ключевым эпизодом встречи стало удаление защитника гостей Муртази Алахвердова на 45-й минуте. Оставшись в меньшинстве, «Сахалин» с интервалом в семь минут пропустил два гола. На 62-й минуте отличился Денис Дегтев, а на 69-й – Денис Грибанов.

Впрочем, футболисты из Южно-Сахалинска сумели дать бой одному из лидеров турнира.

На 80-й минуте встречи главный арбитр Юнус Кошко из Белореченска уровнял составы – отправил в раздевалку Андрея Ивантеева, назначив 11-метровый удар, который на 81-й минуте реализовал Ибрагим Катиновасов – 2:1.

А в компенсированное время «Салют» и вовсе остался в меньшинстве – красную карточку получил Станислав Манаев. Но для того, чтобы уйти от поражения, игрокам «Сахалина» не хватило ни сил, ни времени.

Состав «Салюта»: Герасимов, Семейкин, Мастеров, Есин, Басов, Штыпула, Ивантеев, Бурыкин (Кучерявченко, 90+), Худобко (Дегтев, 46), Манаев, Грибанов (Морев, 83).

После сегодняшнего игрового дня «Салют» возглавил турнирную таблицу. В активе наших футболистов 39 очков. Столько же у липецкого «Металлурга».

В ТОП-5 также входят «Сатурн», «Рязань» и «Строгино», у них 38, 35 и 32 очка соответственно.

Следующий матч белгородцы проведут 23 апреля в Видном с местным «Металлургом».