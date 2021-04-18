Еще 104 жителя Белгородской области вылечились от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 31929 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1947 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, а также жительница Белгорода 1937 года рождения, проходившая лечение в Детской областной клинической больнице.

За это же время 84 пациента заболели, а выздоровели – 104.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 35804 человека, выздоровели – 31929, умерли – 605.