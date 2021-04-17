В Белгородской области к 9 мая приведут в порядок памятники героям ВОВ

Всего на территории Белгородской области расположено 779 памятников воинской славы, которые являются объектами культурного наследия. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

«В рамках подготовки к 76-й годовщине Великой Победы отремонтируют и благоустроят 572 мемориала, из которых десять объектов в Валуйском, Губкинском и Алексеевском городских округах будут отремонтированы капитально», - сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Белгородской области.

«К 9 мая необходимо оценить состояние всех памятников, посвященных Великой Отечественной войне», - заявил временно исполняющий губернатора Вячеслав Гладков.

«Также очень важно уделить внимание состоянию могил ветеранов. К этой работе необходимо привлекать молодежь, чтобы они помнили и никогда не забывали подвиг героев, победивших фашизм».

Специалисты отремонтируют скульптуры, постаменты и заменят мемориальные плиты.

Всего на территории Белгородской области расположено 779 памятников воинской славы, которые являются объектами культурного наследия.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор порекомендовал отказаться от массовых шествий на майские праздники.