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Общество17 апреля 2021 16:08

В Белгородской области к 9 мая приведут в порядок памятники героям ВОВ

Такую задачу поставил глава Белгородской области Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
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Всего на территории Белгородской области расположено 779 памятников воинской славы, которые являются объектами культурного наследия.

Всего на территории Белгородской области расположено 779 памятников воинской славы, которые являются объектами культурного наследия.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

«В рамках подготовки к 76-й годовщине Великой Победы отремонтируют и благоустроят 572 мемориала, из которых десять объектов в Валуйском, Губкинском и Алексеевском городских округах будут отремонтированы капитально», - сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Белгородской области.

«К 9 мая необходимо оценить состояние всех памятников, посвященных Великой Отечественной войне», - заявил временно исполняющий губернатора Вячеслав Гладков.

«Также очень важно уделить внимание состоянию могил ветеранов. К этой работе необходимо привлекать молодежь, чтобы они помнили и никогда не забывали подвиг героев, победивших фашизм».

Специалисты отремонтируют скульптуры, постаменты и заменят мемориальные плиты.

Всего на территории Белгородской области расположено 779 памятников воинской славы, которые являются объектами культурного наследия.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор порекомендовал отказаться от массовых шествий на майские праздники.