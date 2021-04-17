Еще три жителя Белгородской области умерли от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 35720 человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1944 года рождения и житель Шебекинского городского округа 1963 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице. Также среди скончавшихся - житель Яковлевского городского округа 1962 года рождения, проходивший лечение в Областной инфекционной клинической больнице.

За это же время 86 пациентов заболели, а выздоровели – 90.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 35720 человек, выздоровели – 31825, умерли – 603.