На Белгородчине сохраняются дожди и грозы

При грозах местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным белгородских синоптиков, завтра, 17 апреля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем местами кратковременные дожди и грозы.

Ветер восточный, днем с переходом на южный, ночью – от четырех до девяти метров в секунду, днем – от шести до 11-ти метров в секунду, при грозах местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от трех до восьми градусов тепла, днем – от десяти до 15-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от четырех до шести градусов выше ноля, днем – от плюс 11 до плюс 13 градусов тепла.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области советуют придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы.

Помните, что во время грозы опасно разговаривать по телефону и постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101», Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.