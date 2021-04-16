Белгородские спасатели уничтожили десять боеприпасов времен ВОВ

При обнаружении взрывоопасных предметов запрещается предпринимать любые действия с ними. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области, последствия ожесточенных боев, проходивших на территории нашей области в 1943 году, до сих пор проявляются чуть ли не каждый день.

Утром 15 апреля в микрорайоне Сретенский в городе Строитель в поле при проведении сельскохозяйственных работ были найдены: артиллерийский снаряд 88 мм, реактивный снаряд 158 мм, минометная мина 81 мм, минометная мина 50 мм.

Во второй половине дня, вблизи улицы Городок поселка Борисовка в поле обнаружен артиллерийский снаряд 76 мм.

В этот же день в районе села Лучки Прохоровского района найден артиллерийский снаряд 76 мм в посадке рядом с железнодорожным мостом.

Взрывотехническая группа изъяла и перевезла в безопасное место для последующей ликвидации все найденные снаряды времен Великой Отечественной войны.

Несмотря на то, что боеприпасы уже много лет пролежали в земле, некоторые из них до сих пор находятся в состоянии готовности и могут взорваться от малейшего прикосновения.

Специалисты МЧС напоминают, что при обнаружении взрывоопасных предметов запрещается предпринимать любые действия с ними. Этим вы сохраните свою жизнь и поможете предотвратить несчастный случай. Необходимо не допускать самим и удерживать других от нарушения правил поведения.

Категорически запрещается наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой), прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место, закапывать в землю или бросать в водоем, предпринимать попытки к разборке или распиливанию, бросать в костер или разводить огонь вблизи него.

Если вы обнаружили опасную находку, звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.